Normalerweise werden Jubilare mit Geschenken bedacht. Beim SV Gehlert ist es umgekehrt: Anlässlich seines 75. Geburtstags hat der Verein allen Interessierten einen modernen Sportpark geschenkt. Wie kam es dazu?
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Zu seinem 75. Geburtstag hat der SV Gehlert den Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus ein besonderes Geschenk gemacht: Auf seinem eigenen Grundstück in der Dorfmitte hat der Jubiläumsverein seine neue Outdoor-Anlage „Sportpark“ eingeweiht. Dahinter verbirgt sich ein moderner, großzügiger und für alle jederzeit kostenlos nutzbarer Freizeitparcours, in dem Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht trainiert werden können.