Geschenk vom SV Gehlert Neuer Sportpark kann von jedem kostenlos genutzt werden Nadja Hoffmann-Heidrich 17.09.2026, 19:00 Uhr

i Hans-Werner Rörig (links) und Dietmar Kroschel vom Vorstand des SV Gehlert stellen den neuen Sportpark in der Ortsmitte vor. Ein Blickfang der Anlage sind nicht nur die modernen Fitnessstationen, sondern auch die angrenzende Wand eines Nachbargebäudes, die der Verein von einem Profi mit einem Graffiti gestalten lassen durfte. Röder-Moldenhauer

Normalerweise werden Jubilare mit Geschenken bedacht. Beim SV Gehlert ist es umgekehrt: Anlässlich seines 75. Geburtstags hat der Verein allen Interessierten einen modernen Sportpark geschenkt. Wie kam es dazu?

Zu seinem 75. Geburtstag hat der SV Gehlert den Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus ein besonderes Geschenk gemacht: Auf seinem eigenen Grundstück in der Dorfmitte hat der Jubiläumsverein seine neue Outdoor-Anlage „Sportpark“ eingeweiht. Dahinter verbirgt sich ein moderner, großzügiger und für alle jederzeit kostenlos nutzbarer Freizeitparcours, in dem Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht trainiert werden können.







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