Medizinische Versorgung Neuer Schriftzug „Klinikum Westerwald“ ziert Standorte Katrin Maue-Klaeser 04.03.2026, 06:00 Uhr

i Matthias Dreser (rechts) hat den neuen Namen im Eingangsbereich des Selterser Krankenhauses an die Wand gemalt. Beim Anbringen der Schablone haben Kollegen aus dem Technikteam, das Jörg Bosse leitet, mit angepackt. Katrin Maue-Klaeser

Der Verbund dreier Krankenhausstandorte soll langfristig die medizinische Versorgung der Menschen in der Region sichern. Zum Startschuss des Klinikums Westerwald wurden die Häuser in Selters, Hachenburg und Dierdorf mit dem neuen Logo versehen.

Das Westerwald-Klinikum ist Wirklichkeit geworden, sehr zur Freude der Mitarbeiter aller drei Standorte Selters, Hachenburg und Dierdorf, der Geschäftsführung sowie der kommunalen und Landespolitiker. Sie zeigten sich bei der offiziellen Namensgebung überzeugt, damit den Patienten der Region langfristig eine stabile und umfassende medizinische Versorgung gewährleisten zu können.







