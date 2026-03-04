Der Verbund dreier Krankenhausstandorte soll langfristig die medizinische Versorgung der Menschen in der Region sichern. Zum Startschuss des Klinikums Westerwald wurden die Häuser in Selters, Hachenburg und Dierdorf mit dem neuen Logo versehen.
Das Westerwald-Klinikum ist Wirklichkeit geworden, sehr zur Freude der Mitarbeiter aller drei Standorte Selters, Hachenburg und Dierdorf, der Geschäftsführung sowie der kommunalen und Landespolitiker. Sie zeigten sich bei der offiziellen Namensgebung überzeugt, damit den Patienten der Region langfristig eine stabile und umfassende medizinische Versorgung gewährleisten zu können.