Neuer Rad- und Wandertreff in der VG Wallmerod geplant

Der Westerwaldkreis ist ein beliebtes Ausflugsziel, besonders für Wanderer und Radfahrer. Für sie fehlt in der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod jedoch ein touristischer Knotenpunkt. Hier möchte die VG mit dem Rad- und Wandertreff am Sportheim in Salz Abhilfe schaffen. Der Standort soll als Start- und Endpunkt für private oder geführte Wandertouren dienen.

Um nicht ein neues Gebäude auf der grünen Wiese zu bauen, habe sich die VG nach Absprache mit der Ortsgemeinde und dem SV Schwarz-Weiß Salz dafür entschieden, das Sportheim für das Projekt „Rad- und Wandertreff Salz“ umzubauen, erklärte VG-Bürgermeister Klaus Lütkefedder. Außerdem biete der Standort die Möglichkeit, vorhandene touristische Angebote wie zum Beispiel des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus und weitere Wanderstrecken mit einzubeziehen und zu verknüpfen. „Mit diesem Gesamtpaket erreichen wir Familien sowie Menschen aller Altersgruppen und ermöglichen auch finanziell schwächeren Personen ein schönes Freizeitangebot“, sagte der VG-Bürgermeister.

Terrasse mit Panoramablick und Verweilmöglichkeit

Die konkreten Pläne sehen die Erweiterung des Gebäudes um einen barrierefreien Sanitärbereich für Radfahrer und Wanderer vor. Außerdem wird das Dach vergrößert und zu einer Terrasse mit Panoramablick mit Sitz- und Verweilmöglichkeiten umgestaltet. Diese Umbauten werden vom Europäischen Leader-Programm mit 177.000 Euro gefördert. Das sind 60 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 295.000 Euro.

Im Zuge dieses Projekts wird das in die Jahre gekommene Gebäude saniert. Dabei sollen die Umkleiden, die Sanitärräume und der Gastraum vergrößert werden. Die Gesamtkosten für alle Umbauarbeiten belaufen sich auf 500.000 Euro. Sie werden auf die VG, die Ortsgemeinde und den Sportverein aufgeteilt. Baubeginn ist im Juni 2025, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 geplant.