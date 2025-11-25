Neuer Pop-Chor in Montabaur soll Lust am Singen fördern

Isabel Lau mag groovige Musik. Ihre Leidenschaft möchte sie gerne mit anderen Sängern in einem neuen Projektchor teilen. Als Repertoire favorisiert die Stimmbildnerin Songs von Künstlern wie Elton John, Michael Jackson und Ed Sheeran.
Die erfahrene Stimmbildnerin und Sängerin Isabel Lau aus Ransbach-Baumbach plant zum Jahresbeginn 2026 in Montabaur die Gründung eines gemischten A-cappella-Projektchors. Ihr Ziel ist ein erster Auftritt nach etwa 12 Monaten Probe. Gesungen werden alte und neue populäre Titel – überwiegend in englischer Sprache – in A-cappella-Form, also ohne Musikbegleitung.