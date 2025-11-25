Für Fans von grooviger Musik Neuer Pop-Chor in Montabaur soll Lust am Singen fördern Hans-Peter Metternich 25.11.2025, 15:00 Uhr

i Die erfahrene Stimmbildnerin und Sängerin Isabel Lau aus Ransbach-Baumbach plant in Montabaur die Gründung eines gemischten A-Cappella-Projektchors. Wenn sich genügend Interessenten melden, soll Anfang nächsten Jahres mit der Probenarbeit begonnen werden. Isabel Lau

Isabel Lau mag groovige Musik. Ihre Leidenschaft möchte sie gerne mit anderen Sängern in einem neuen Projektchor teilen. Als Repertoire favorisiert die Stimmbildnerin Songs von Künstlern wie Elton John, Michael Jackson und Ed Sheeran.

Die erfahrene Stimmbildnerin und Sängerin Isabel Lau aus Ransbach-Baumbach plant zum Jahresbeginn 2026 in Montabaur die Gründung eines gemischten A-cappella-Projektchors. Ihr Ziel ist ein erster Auftritt nach etwa 12 Monaten Probe. Gesungen werden alte und neue populäre Titel – überwiegend in englischer Sprache – in A-cappella-Form, also ohne Musikbegleitung.







Artikel teilen

Artikel teilen