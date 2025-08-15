Die Einkaufsmöglichkeiten in Wirges werden weiter modernisiert und verbessert. Demnächst wird der neue Netto-Markt in der Südstraße eröffnet. Die bisherigen Räumlichkeiten werden ebenfalls nicht leer stehen.

In der Wirgeser Südstraße entsteht derzeit ein neuer Netto-Markt. Die Bauarbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft des bestehenden Marktes sind bereits weit fortgeschritten. Wie das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wird der größere und modernere Discounter voraussichtlich am 4. November eröffnet. Der alte Netto-Markt bleibt bis dahin in Betrieb.

Den Lebensmittel-Discounter in der Nähe des Schulzentrums gibt es seit 2010. Die Räumlichkeiten sind inzwischen aber in die Jahre gekommen. Mit nur 800 Quadratmetern Verkaufsfläche entspricht er nicht mehr den heutigen Standards. Zukünftig werden im neuen Netto-Markt 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Wie das Unternehmen mitteilt, ändert sich am Sortiment nichts. „Es wird jedoch großzügiger und moderner präsentiert. Die breiteren Gänge sorgen für ein angenehmeres Einkaufserlebnis“, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Für den alten Markt gibt es ebenfalls schon Pläne: Dort soll eine Filiale der niederländischen Kette Action-Markt einziehen, die günstige Non-Food-Artikel anbietet, hieß es bereits 2024 im Wirgeser Stadtrat. Das Unternehmen wächst derzeit schnell in Deutschland. Im Westerwaldkreis gibt es bereits Filialen in Ransbach-Baumbach und Hachenburg. Als Konkurrenten gelten unter anderem Woolworth, Tedi und Centershop.

Im Zuge des Netto-Neubaus wird der Parkplatz etwas vergrößert. Laut Unternehmenskommunikation standen dort bisher 73 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. In Zukunft werden es 80 Plätze sein, die beide Märkte dann allerdings gemeinsam nutzen. Da Netto nicht selbst baut, sondern einen langfristigen Mietvertrag für den Neubau abgeschlossen hat, macht das Unternehmen keine Angaben zur Investitionssumme.

i Der alte Netto-Markt in der Südstraße bleibt bis zur Fertigstellung des Neubaus geöffnet. Thorsten Ferdinand

Mit dem Bau des neuen Netto-Markts gehen die jüngsten Investitionen in den Lebensmittel-Einzelhandel in Wirges weiter. Nur wenige Hundert Meter entfernt befindet sich die Neue Mitte Wirges. Dort wurde Ende 2020 ein Penny-Discounter eröffnet. Am nördlichen Ende der Stadt gibt es zudem Aldi, Lidl und Norma. Der Rewe-Vollsortimenter im Hüter-Einkaufszentrum wurde erst vor Kurzem modernisiert und vergrößert.

Laut Beratungsvorlage für den Wirgeser Stadtrat wird davon ausgegangen, dass der größere Netto-Markt die anderen Lebensmittel-Märkte in der Stadt nicht gefährdet. Die stärksten Umsatzabflüsse hat demnach die Neue Mitte zu erwarten. Auch dort liegt der prognostizierte Effekt aber lediglich bei einem Rückgang von 4 Prozent. Während Netto Marken-Discount zum Edeka-Netz zählt, ist Penny Teil der Rewe-Gruppe. Lidl wiederum ist Teil der Schwarz-Gruppe, zu der auch Kaufland gehört. Aldi und Norma sind eigenständige Discounter-Ketten, wobei Aldi aus einer Süd- und einer Nord-Gruppe besteht. Deren Märkte in Rheinland-Pfalz liegen im Gebiet von Aldi Süd. Der Lebensmittel-Discount-Markt in Deutschland ist seit Jahren stark umkämpft.