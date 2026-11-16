Einen neuen Kundenmagnet kündigt der Besitzer der Immobilie Ecke Weidenstraße/Ziegeleiweg für Hachenburg an. Wer genau Nachmieter in der ehemaligen Woolworth-Filiale werden soll, verrät er (vorerst) aber noch nicht.
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Nach dem Umzug der Woolworth-Filiale innerhalb der Stadt Hachenburg von der Ecke Weidenstraße/Ziegeleiweg in die Saynstraße steht das alte Ladenlokal zwischen Bowlingcenter und Döner-Restaurant Excellence Meat &. Co. derzeit leer. Doch das soll nicht lange so bleiben, kündigt der Hauseigentümer im Gespräch mit unserer Zeitung an.