Der frühere Römertopf-Geschäftsführer Frank Gentejohann freut sich, dass in Ransbach-Baumbach nun eine modernisierte Version des Kult-Keramikbräters produziert wird. Was Westerwälder Know-how und Materialien in neuer Form mehr können.

Udo Jürgens hätte seine Freude. Vielleicht nicht an dem modernen, geradlinigen Design. Doch sein Lied „Immer wieder geht die Sonne auf“ klingt wie das Motto für ein knappes Dutzend ehemaliger Römertopf-Mitarbeiter. Sie arbeiten heute, anderthalb Jahre nach der Insolvenz des Traditionsunternehmens, ein paar Straßen entfernt von der früheren Römertopf-Manufaktur, teils an denselben Maschinen – und produzieren mit „My Romy“ einen modernisierten Keramikbräter, der dem Original in nichts nachsteht.

Im Gegenteil, wenn man dem einstigen Römertopf-Geschäftsführer Frank Gentejohann glauben darf: „Wir können hier einiges umsetzen, wozu uns früher die Mittel gefehlt haben“, ist er dem engagierten und innovationsbegeisterten Chef der M&R-Manufaktur Michael Zimmer dankbar. „Ich habe bis zur letzten Minute dafür gekämpft, dass Römertopf hierbleibt“, sagt Gentejohann nachdenklich. In gewisser Weise scheint ihm dies nun doch noch gelungen zu sein, auch wenn die Rechte am Original mittlerweile in Hamm/Westfalen liegen.

i Betriebsleiter Martin Haeßer zeigt den demnächst erhältlichen schwarz glasierten "Brick". Derzeit gibt es die zweiteilige Keramikform zum Grillen, Braten, Backen und Dampfgaren in der bekannten offenporigen Form, die nur von innen farblos glasiert ist. Katrin Maue-Klaeser

In der Töpferstadt im Westerwald hingegen ist es, basierend auf der Erfahrung und Fachkenntnis der früheren Römertöpfler, ergänzt um Innovationsgeist und Expertise der M&R-Mitarbeiter, beispielsweise gelungen, den Deckel des neuen Keramikbräters „Brick“ so zu gestalten, dass er dicht schließt. „Das haben wir vorher einfach nicht ganz hinbekommen“, sagt Gentejohann und zeigt stolz die simple Lösung.

Der „Brick“ und die „Plancha“, eine größere, flache Brat- und Auflaufform ohne Deckel, sind die zwei Produkte, mit denen die neue Marke „My Romy“ an den Start geht. Der Name, erklärt Gentejohann, ist entstanden aus einem Wortspiel: Römer, Aroma und der Name der Manufaktur M&R finden sich in dem Markennamen wieder. Die beiden Formen gibt es im eigenen Internetshop auf der Seite www.my-romy.de, außerdem über den Online-Versandhandel Amazon.

i Die "Plancha" ist eine flache Auflauf- oder Bratform ohne Deckel. Hinten links ist sie in der künftig ebenfalls erhältlichen, von innen und außen schwarz glasierten Fassung zu sehen. Katrin Maue-Klaeser

Die entscheidende Neuerung – neben der modernen Linienführung – sind die Noppen auf dem Boden der Formen. Sie dienen dazu, erklärt Gentejohann, dass das Bratgut nicht mehr am Boden anhaftet. „Ein Freund hat mir erzählt, dass er immer kleine Steinchen in die Form legt, weil ihm sonst die Kartoffeln am flachen Boden anbrennen“, beschreibt Gentejohann, wie die Idee der „Abstandshalter“ Gestalt annahm. Neben den Noppen ziert das geschwungene „My Romy“-Logo den Boden der Formen. Außerdem gibt es den Brick in der Classic Edition mit ebenem Boden.

Mehrere Hundert Exemplare beider Produkte sind versandfertig, jedes einzelne von Hand gepresst, versäubert und glasiert und von einem Mitarbeiter kontrolliert. Bislang gibt es die bekannte Version aus offenporigem, rot brennendem Ton, die Innenseite glasiert. Demnächst sollen beide Formen auch von innen wie außen matt-schwarz glasiert auf den Markt kommen, das unterstreicht das moderne Design. Zudem sind weitere Formen in der Entwicklung.

i Die Presse, an der die "My Romy"-Produkte entstehen, stammt aus der früheren Römertopf-Manufaktur. Mehrere alte Maschinen wurden überarbeitet und sind weiterhin in Gebrauch. Katrin Maue-Klaeser

Neben den Fassadenelementen für namhafte Bauten ist eine Spezialität von M&R der Keramische Druck: „Auf ein Spezialpapier werden Dekors aus keramischem Toner in höchster Auflösung gedruckt und dann auf verschiedene Produkte übertragen – ein bisschen wie Abziehbilder“, erklärt Gentejohann. Diese Innovation des Firmenchefs Michael Zimmer funktioniert bei Tafelgeschirr ebenso wie bei Fliesen und Badkeramik, bis hin zur Badewanne. Durch eine Auflösung von bis zu 1200 dpi können höchst filigrane Motive auf Keramik und auch auf Glas aufgebracht werden. Beim Brennprozess wird das Dekor unter der Glasur dauerhaft „gesichert“ – anders als Dekors, die auf fertige Tassen, Teller oder Becher aufgetragen werden und in der Spülmaschine nach und nach verblassen.

i Die Ober- und Unterteile der "Brick"-Form kommen aus der Presse. Vor dem Brennen werden sie von Hand versäubert und glasiert. Katrin Maue-Klaeser

„Zusammen mit seinem Team erkannte Keramik-Pionier Michael Zimmer die Chance, dieses wertvolle Erbe am Standort Westerwald zu bewahren und in die Zukunft zu führen“, heißt es auf der Internetseite von „My Romy“. Die Dachgesellschaft Newkom Group ist ein Netzwerk, das Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, Keramik sowie Gastronomie und Hotellerie unter einem Dach vereint. Vorstand ist Michael Zimmer. Betriebsleiter der Niederlassung in Ransbach-Baumbach mit ihren rund 20 Mitarbeitern ist Martin Haeßer. Er hebt hervor, dass nicht nur das Know-how aus der Region stammt, sondern auch die keramischen Massen, die für die unterschiedlichen Produkte verwendet werden, und ebenso die Glasuren.

i Frank Gentejohann (links) und Martin Haeßer zeigen Muster der Fliesen aus der M&R-Manufaktur, mit denen eine Hermès-Filiale im Qatar Airport nach einem festgelegten Plan gestaltet wurde. Katrin Maue-Klaeser

In den „My Romy“-Formen kann gedämpft, geschmort, gebraten und gebacken werden, und zwar auf dem Grill, über oder im Feuer ebenso wie im Backofen und in der Mikrowelle. „Nur Induktion geht nicht“, sagt Gentejohann – doch auch dafür ist eine Lösung in Arbeit, verrät er. Bis dahin bleiben viele andere Wege, Aufläufe, Fleischgerichte, Fisch, Gemüse zuzubereiten und sogar Brot zu backen. Und dazu? Mit Udo Jürgens einen griechischen Wein vielleicht.

Mehr über den neuen Bräter einschließlich Rezepten findet sich auf der Internetseite www.my-romy.de

Fliesen aus der Töpferstadt schmücken Nationalmuseum

In der M&R-Manufaktur, die in Ransbach-Baumbach im früheren Hark-Werk für Kamin- und Kachelofenbau in der Pleurtuitstraße ansässig ist, werden vor allem Innen- und Fassadenfliesen hergestellt. Der Schwerpunkt liegt auf dreidimensionalen Fliesen, von denen kleinere Formate für Innenräume auch in großer Zahl für den Handel vorproduziert werden. Großformatige Fassadenelemente werden auf Bestellung hergestellt. Derzeit beispielsweise für die Sanierung des finnischen Nationalmuseums. Die Wirkung des futuristischen Gebäudes wird von den organisch geformten Fliesen geprägt sein. Näheres dazu im Internet auf der Seite https://www.kansallismuseo.fi/en/kansallismuseo