Neuer Geldautomat in Nentershausen: Nach Sprengung wird Service neu eröffnet

Etwas mehr als ein Jahr nach der Sprengung der Naspa-Filiale in Nentershausen hat das lange Warten ein Ende: In diesen Tagen soll wieder dauerhaft ein Geldautomat in der Westerwaldgemeinde seinen Dienst aufnehmen.