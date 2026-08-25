Ansturm auf Wäller Imbiss 
Neuer Döner-Hotspot zieht Massen in Montabaur an
Das Team im Haus des Döners in Montabaur mit dem Geschäftsführer Azim Khaliqi (links) hat den ganzen Tag über alle Hände voll zu
Das Team im Haus des Döners in Montabaur mit dem Geschäftsführer Azim Khaliqi (links) hat den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun, um den Kundenandrang zu bewältigen. Das neue Dönerhaus in der Montabaurer Alleestraße ist seit der Eröffnung eine erste Adresse für Dönerfreunde.
Hans-Peter Metternich

Ein Eröffnungsangebot zieht in Montabaur Menschenmassen an und sorgt für lange Schlangen. Das Team kämpft mit Wartezeiten und sucht dringend Personal – wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
„Neuer Döner-Hotspot in Montabaur: Die Eröffnung des ,Hauses des Döners’ in der Alleestraße zog Menschenmassen an und sorgte für lange Schlangen. Am Ende haben rund 1200 Menschen den Döner für ein Cent probieren wollen.“ Mit dieser Schlagzeile machte unsere Zeitung auf ein neues Fastfood-Angebot in der Kreisstadt aufmerksam.
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