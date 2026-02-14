Die Bauarbeiten in der Jahnstraße 22 sind unübersehbar, derzeit fallen das Gerüst und die Dacharbeiten ins Auge. Es geht gut voran, im Sommer will das Frauenzentrum aus der Neustraße in das neue Domizil umziehen.
Unübersehbar sind die Bauarbeiten an dem Gebäude in der Jahnstraße 22 von Westerburg. Dort soll noch in diesem Jahr das neue Frauenzentrum seine Arbeit aufnehmen. „ Auf unserer Baustelle geht es weiter voran“, kann Katrin Weiland als Geschäftsführerin des Vereins „Frauen gegen Gewalt“ vermelden.