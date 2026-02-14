Bauarbeiten in Westerburg Neuer Beginenhof in der Jahnstraße nimmt Form an Angela Baumeier 14.02.2026, 15:00 Uhr

i Mitten im Umbau ist das Gebäude in der Jahnstraße 22 in Westerburg. Der Verein "Frauen gegen Gewalt" will dort im Sommer einziehen und seine Arbeit, die bislang in der Neustraße erfolgte, unter besseren Bedingungen fortsetzen. Röder-Moldenhauer

Die Bauarbeiten in der Jahnstraße 22 sind unübersehbar, derzeit fallen das Gerüst und die Dacharbeiten ins Auge. Es geht gut voran, im Sommer will das Frauenzentrum aus der Neustraße in das neue Domizil umziehen.

Unübersehbar sind die Bauarbeiten an dem Gebäude in der Jahnstraße 22 von Westerburg. Dort soll noch in diesem Jahr das neue Frauenzentrum seine Arbeit aufnehmen. „ Auf unserer Baustelle geht es weiter voran“, kann Katrin Weiland als Geschäftsführerin des Vereins „Frauen gegen Gewalt“ vermelden.







