Kundgebung gegen „Oktoberfest“ Neuer AfD-Stützpunkt am Stockum-Püschener Götzenberg? 26.10.2025, 20:25 Uhr

i Wird die Götzenberghalle in Stockum-Püschen zum Stützpunkt der AfD? Am Samstag fand dort auf jeden Fall eine Veranstaltung der ESN/AfD statt. Eine ging schon voraus, die nächste soll folgen. Aber Proteste gab es auch. Markus Müller

Zum zweiten Mal hat sich jetzt AfD beziehungsweise die ESN-Partei in der Stockum-Püschener Dorfhalle am Götzenberg getroffen. Und zum zweiten Mal protestierte der Westerwälder Verein Demos gegen die Veranstaltung, deren Ort und Zeit lange unklar war.

Ist das nun ein Bürgerdialog oder ein Oktoberfest, beides oder nichts von beiden? Man weiß es nicht, die Lage am Veranstaltungsort bleibt unklar, zumal unserem Reporter der Zutritt verwehrt wird. Angekündigt war die Veranstaltung am 25. Oktober im „Raum Bad Marienberg“ auf jeden Fall als „Bürgerdialog der ESN-Partei mit anschließendem Oktoberfest“.







