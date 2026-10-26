Gewerbegebiet erhält Anbindung
Neue Zufahrtsstraße entlastet Ortskern von Rehe
Sie führten die offizielle Verkehrsfreigabe der Werkszufahrt durch (von links): Julian Hommel (Ortsbürgermeister Rehe, Gerrit Mü
Sie führten die offizielle Verkehrsfreigabe der Werkszufahrt durch (von links): Julian Hommel (Ortsbürgermeister Rehe, Gerrit Müller (Bürgermeister der VG Rennerod, Otmar Bremicker und Lukas Bremicker (beide Mitglieder der Gründerfamilie des Unternehmens.)
Marvin Conradi

In Rehe wurde eine neue Zufahrtsstraße „Unterm Rangenberg“ eröffnet – Anwohner und Politik zeigen sich erleichtert. Welche Folgen das Projekt für Verkehr, Beschäftigung und Vereine hat, lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Die neue Zufahrtsstraße „Unterm Rangenberg“ ist im Beisein von zahlreichen Lokalpolitikern, Beschäftigten des Unternehmens Abus und vielen Anwohnern offiziell eröffnet worden. Die rund 850 Meter lange Straße dient künftig als gewerbliche Zufahrt zum Abus-Werk in Rehe und soll den Ortskern spürbar vom Durchgangsverkehr entlasten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren