In Rehe wurde eine neue Zufahrtsstraße „Unterm Rangenberg“ eröffnet – Anwohner und Politik zeigen sich erleichtert. Welche Folgen das Projekt für Verkehr, Beschäftigung und Vereine hat, lesen Sie hier.
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Die neue Zufahrtsstraße „Unterm Rangenberg“ ist im Beisein von zahlreichen Lokalpolitikern, Beschäftigten des Unternehmens Abus und vielen Anwohnern offiziell eröffnet worden. Die rund 850 Meter lange Straße dient künftig als gewerbliche Zufahrt zum Abus-Werk in Rehe und soll den Ortskern spürbar vom Durchgangsverkehr entlasten.