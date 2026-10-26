Gewerbegebiet erhält Anbindung Neue Zufahrtsstraße entlastet Ortskern von Rehe Marvin Conradi 26.10.2026, 06:00 Uhr

i Sie führten die offizielle Verkehrsfreigabe der Werkszufahrt durch (von links): Julian Hommel (Ortsbürgermeister Rehe, Gerrit Müller (Bürgermeister der VG Rennerod, Otmar Bremicker und Lukas Bremicker (beide Mitglieder der Gründerfamilie des Unternehmens.) Marvin Conradi

In Rehe wurde eine neue Zufahrtsstraße „Unterm Rangenberg“ eröffnet – Anwohner und Politik zeigen sich erleichtert. Welche Folgen das Projekt für Verkehr, Beschäftigung und Vereine hat, lesen Sie hier.

Die neue Zufahrtsstraße „Unterm Rangenberg“ ist im Beisein von zahlreichen Lokalpolitikern, Beschäftigten des Unternehmens Abus und vielen Anwohnern offiziell eröffnet worden. Die rund 850 Meter lange Straße dient künftig als gewerbliche Zufahrt zum Abus-Werk in Rehe und soll den Ortskern spürbar vom Durchgangsverkehr entlasten.







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