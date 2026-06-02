Rauszeit im Westerwald
Neue Wandertour „Bachgeflüster“ ist einen Ausflug wert
Das Kloster Marienstatt ist Start- und Zielpunkt der neuen, rund 16 Kilometer langen Wäller Tour "Bachgeflüster". Die Route verb
Das Kloster Marienstatt ist Start- und Zielpunkt der neuen, rund 16 Kilometer langen Wäller Tour "Bachgeflüster". Die Route verbindet Natur, Kultur, Geschichte und Gemeinschaft miteinander.
Nadja Hoffmann-Heidrich

An Anfang stand die Idee, die vier Orte Atzelgift, Limbach, Luckenbach und Streithausen durch einen Wanderweg zu verbinden. Daraus ist jetzt die Wäller Tour „Bachgeflüster“ geworden, die vom Deutschen Wanderverband als „Traumtour“ zertifiziert ist. 

Lesezeit 3 Minuten
Als wir uns am frühen Morgen an der Abtei Marienstatt treffen, ist die Stimmung bestens und der Himmel strahlend blau: Vor uns liegt die Erkundung der neuen Wäller Tour „Bachgeflüster“ – 16 Kilometer durch die Heimat. Manches ist bekannt, doch in den kommenden circa fünf Stunden werden auch zahlreiche neue Ein- und Ausblicke auf uns warten.

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