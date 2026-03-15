Braunbärin Sally genießt den Frühling im Wildpark Westerwald. Wer Glück hat, entdeckt sie beim Baden und Stöckeknabbern im Teich. Doch nicht nur sie sorgt in Gackenbach für Freude zum Saisonbeginn. Leiterin Henrieke Böß kann viele Neuigkeiten ankündigen.
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Frühlingsgefühle im Wildpark Westerwald: Braunbärin Sally hat sich nach ihrer Krebsoperation gut erholt und genießt die lauen Temperaturen und die schon wärmende Sonne. Wer Glück hat, kann sie beim Baden in ihrem Schwimmteich beobachten. Frohen Mutes knabbert sie dabei an Stöcken.