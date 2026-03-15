Frühlingsfest Ende März
Neue tierische Bewohner für den Wildpark Westerwald
Henrieke Böß ist Geschäftsführerin und Leiterin des Wildparks Westerwald in Gackenbach. Für die Zukunft kündigt sie viele Neueru
Henrieke Böß ist Geschäftsführerin und Leiterin des Wildparks Westerwald in Gackenbach. Für die Zukunft kündigt sie viele Neuerungen an.
Camilla Härtewig

Braunbärin Sally genießt den Frühling im Wildpark Westerwald. Wer Glück hat, entdeckt sie beim Baden und Stöckeknabbern im Teich. Doch nicht nur sie sorgt in Gackenbach für Freude zum Saisonbeginn. Leiterin Henrieke Böß kann viele Neuigkeiten ankündigen.

Lesezeit 3 Minuten
Frühlingsgefühle im Wildpark Westerwald: Braunbärin Sally hat sich nach ihrer Krebsoperation gut erholt und genießt die lauen Temperaturen und die schon wärmende Sonne. Wer Glück hat, kann sie beim Baden in ihrem Schwimmteich beobachten. Frohen Mutes knabbert sie dabei an Stöcken.

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