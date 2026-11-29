So funktioniert Inklusion Neue Rollstuhlsportgruppe in Wittgert wächst Marvin Conradi 29.11.2026, 09:00 Uhr

i Bereits zum zweiten Mal haben die Sportler gemeinsam Boule gespielt, was den Beteiligten sichtlich Spaß gemacht hat. Marvin Conradi

Sport, Spiel und Gemeinschaft: In Wittgert trainieren Rollstuhlfahrer und Fußgänger gemeinsam. Die Rollstuhlsportgruppe der Spvgg. Haiderbach schließt eine Lücke im regionalen Angebot und zeigt, wie Inklusion ganz selbstverständlich funktioniert.

Bei der Spvgg. Haiderbach stehen dienstags Bewegung, Gemeinschaft und Spaß im Mittelpunkt. Seit Januar 2026 gibt es in der barrierefreien Haiderbachhalle in Wittgert eine Rollstuhlsportgruppe, die Menschen im Rollstuhl und Fußgänger zusammenbringt.







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