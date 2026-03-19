Erfolgsgeschichte fortgesetzt Neue Rekordspende beim Hachenburger Rewe-Cup 19.03.2026, 15:00 Uhr

i Mit einer neuen Rekordsumme in Höhe von 50.049 Euro ist der Rewe-Cup in Hachenburg zu Ende gegangen. Röder-Moldenhauer

Der Rewe-Cup in Hachenburg ist mit einer neuen Rekordsumme in Höhe von 50.049 zu Ende gegangen. Damit reiht sich die Aktion in eine beeindruckende Erfolgsgeschichte für den guten Zweck ein.

Der 17. Rewe-Cup ist mit einer neuen Rekordsumme zu Ende gegangen. Insgesamt konnten in diesem Jahr 50 049 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Damit setzt die Aktion ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort. In seiner Ansprache betonte Marktleiter Thomas Diefenbach, dass sich der Rewe-Cup über die vergangenen 17 Jahre stetig weiterentwickelt habe.







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