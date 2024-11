Neue Perspektive für die Kannenbäcker Bücherkiste: Dirk Beckerat wird ab Anfang Dezember mit seiner Buchhandlung in das ehemalige Café Denkel in der Hauptstraße 39 in Ransbach-Baumbach einziehen. Auf zunächst 150 und ab Juni 180 Quadratmetern will er nicht nur wie bisher Schreibwaren und Bücher anbieten, sondern das Angebot um Zeitungen und Zeitschriften, regionale Spezialitäten und einen Schmökerbereich mit Kaffee und Snacks erweitern.