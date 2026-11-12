Frischer Wind im Möhnenclub
Neue Obermöhn bei „Klatschmohn“ in Nentershausen
Sie wird die neue Obermöhn: Die 42-Jährige Daniela Klaus
Sie wird die neue Obermöhn: Die 42-Jährige Daniela Klaus
Marvin Conradi

Der Möhnenclub „Klatschmohn“ in Nentershausen bekommt mit Daniela Klaus aktuell im Jubiläumsjahr 7 mal 11 eine neue Obermöhn. Die engagierte Karnevalistin steht für Gemeinschaft und ehrenamtlichem Engagement über allen Generationen. 

Lesezeit 3 Minuten
In all den Jahren war es ein gut gehütetes Geheimnis: Daniela Klaus wird neue Obermöhn des Möhnenclubs „Klatschmohn“ Nentershausen. Die 42-Jährige, die bereits seit elf Jahren als Erste Vorsitzende an der Spitze des Vereins steht, übernimmt damit ein weiteres wichtiges Amt – und tritt zugleich in die Fußstapfen ihrer Mutter.
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