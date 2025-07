„Mit allen Sinnen in die Zukunft“ – so ist eine neue Veranstaltungsreihe der Schauspielerin, Talkerin und Kulturmanagerin Ute Maria Lerner aus Müschenbach überschrieben. Den Titel versteht sie doppeldeutig, wie sie betont: Denn es geht ihr einerseits darum, die menschlichen Sinne zu beleben und zu schärfen. Andererseits möchte sie auch ein politisches Statement setzen, weil ein Teil der Menschheit mit der Forderung nach extremer Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit „nicht mehr ganz bei Sinnen“ sei, so Lerner.

Als Gegenpol dazu sieht sie ihre neue Reihe, die am Sonntag, 24. August, mit ihrem interaktiven Vortrag „Olfacio ergo sum! – Ich rieche, also bin ich!“ in ihrem Maison Capitain (Blauer Salon) in Müschenbach startet. Die Künstlerin hat sich als Aromapraktikerin und in angewandter Duftkommunikation ausbilden lassen. In ihrem Vortrag, der um 17 Uhr beginnt und der von der Sparkasse Westerwald-Sieg, der Naspa-Stiftung und Lauretana gefördert wird, führt sie in den ältesten unserer Sinne ein, stellt die Entwicklung der Duftkultur dar und berichtet über die geheime Macht der Düfte. Auch praktische Übungen erwarten die Gäste. Der Eintritt kostet 18 Euro und umfasst noch zwei Freigetränke und Fingerfood. Eine Anmeldung bis 14. August per E-Mail an maria-lerner@t-online.de ist erforderlich.

Romantik zwischen Venus und Rose

Weiter geht es am Samstag, 6. September, mit einem romantischen Gartentag zum Thema Rose und Venus: Rosenfachmann Werner Ruf hat viel Spannendes zu erzählen. Die Veranstaltung beginnt im Garten des Maison Capitain, wo die Teilnehmer mit einer Handwaschung mit Rosenwasser nach persischer Tradition empfangen werden. Bei einer Erfrischung mit Rosenlimonade kann man danach flanieren sowie Rosengedichten und -geschichten lauschen. Der zweite Teil läuft im Blauen Salon ab, wo Bildvorträge und musikunterlegte Diashows gezeigt werden. Dabei sollen Zusammenhänge zwischen Planetenbewegungen der Venus (römische Liebesgöttin) und der Liebesblume Rose thematisiert werden. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Spende gern gesehen. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Leader-Programm sowie die Naspa-Stiftung. Eine Anmeldung per E-Mail ist auch hier erforderlich.

Die beiden genannten Termine sind möglicherweise die letzten in Lerners Blauem Salon. Vor zehn Jahren sei sie in ihr Elternhaus zurückgekehrt, habe zahlreiche Projekte, darunter einige Festivals, initiiert und durchgeführt. Besonders in der Corona-Zeit sei sie sehr produktiv und kreativ gewesen, „ich hatte ja quasi Bühnenverbot“, sagt sie.

Verkauf des Blauen Salon geplant

Doch für Solokünstler wie sie fehlt es ihrer Auffassung nach in Rheinland-Pfalz an Unterstützungsprogrammen. Vieles habe sie nur ehrenamtlich realisieren können. Ihre Bemühungen, das Maison Capitain mit dem Land als Rückzugsort für Künstler (Retreat) zu etablieren, seien gescheitert, sodass sie nun den Verkauf der Immobilie plane. Sie selbst finde im Westerwald kein ausreichendes Wirkungsfeld mehr. Sie sei gespannt, was nun Neues auf sie zukomme.