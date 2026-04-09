Detlef Groß spürt verborgene Geschichten auf. Neue Keramikfunde rund um die Landshube eröffnen faszinierende Einblicke in vergangene Zeiten. Wer ihn bei seinen Exkursionen begleitet, erlebt Geschichte lebendig – und voller Überraschungen.
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Mit großem Stolz hält Detlef Groß eine um 1850 von Familie Klauer gefertigte Mineralwasserflasche und einen etwa um 1825 entstandenen Wein- oder Mostkrug mit floralem kobaltblauem Motiv in die Kamera. Diese beiden Stücke sind zwei von mehreren Keramikfunden, die im vergangenen Jahr nahezu unversehrt rund um die Landshube in Ransbach-Baumbach aufgetaucht sind.