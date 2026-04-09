Führungen in Ransbach-Baumbach
Neue Keramikfunde sind an der Landshube aufgetaucht
Detlef Groß präsentiert stolz neue Keramikfunde, die 2025 in der Umgebung der Landshube in Ransbach-Baumbach aufgetaucht sind. I
Detlef Groß präsentiert stolz neue Keramikfunde, die 2025 in der Umgebung der Landshube in Ransbach-Baumbach aufgetaucht sind. Immer wieder werden solche Scherben im Boden entdeckt. Über Jahrhunderte waren die Bewohner der Landshube Förster, Landwirte und Krugbäcker.
Camilla Härtewig

Detlef Groß spürt verborgene Geschichten auf. Neue Keramikfunde rund um die Landshube eröffnen faszinierende Einblicke in vergangene Zeiten. Wer ihn bei seinen Exkursionen begleitet, erlebt Geschichte lebendig – und voller Überraschungen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit großem Stolz hält Detlef Groß eine um 1850 von Familie Klauer gefertigte Mineralwasserflasche und einen etwa um 1825 entstandenen Wein- oder Mostkrug mit floralem kobaltblauem Motiv in die Kamera. Diese beiden Stücke sind zwei von mehreren Keramikfunden, die im vergangenen Jahr nahezu unversehrt rund um die Landshube in Ransbach-Baumbach aufgetaucht sind.

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