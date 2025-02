Mehr Tierwohl ab 1. März Neue Katzenschutzverordnung in der VG Montabaur 26.02.2025, 12:20 Uhr

i Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich und Tierheimleiterin Nicole Henning-Lucaß erhoffen sich durch die neue Katzenschutzverordnung auch eine Entlastung für das Tierheim Montabaur. Die Einrichtung ist neben Montabaur für sechs weitere Verbandsgemeinden (Wirges, Höhr-Grenzhausen, Wallmerod, Selters, Hachenburg und Westerburg) im Westerwald zuständig. Holger Pöritzsch

Um die Anzahl und das Leid streunender Katzen zu verringern, führt die Verbandsgemeinde Montabaur ab März eine neue Verordnung ein. Die VG teilt mit, was das nun für die Halter der Fellnasen bedeutet. Auch die Tierschutzorganisation Peta äußert sich.

In der Verbandsgemeinde (VG) Montabaur wird zum 1. März eine Katzenschutzverordnung in Kraft treten. Demnach müssen Katzenbesitzer, die ihr Tier nach draußen lassen, künftig dafür sorgen, dass es kastriert und gechipt ist. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung nun in einer Pressemeldung mit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen