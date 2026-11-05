Ein neuer Mann an der Spitze der Neurologie: Am Evangelischen Klinikum Westerwald, genauer am Standort Selters, hat ein neuer Chefarzt seine Arbeit aufgenommen. Woher kommt er, mit welchen Zielen ist er im Westerwald angetreten?
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Die neurologische Versorgung im Westerwald soll weiter an Leistungsfähigkeit gewinnen. Dafür möchte Ahmad Jowaed wichtige Impulse setzen. Seit dem 1. September steht der promovierte Mediziner an der Spitze der neurologischen Abteilung des Evangelischen Klinikums Westerwald (EKW) am Standort Selters.