Mit beiden Füßen fest am Boden oder in luftiger Höhe, sportlich am Werk oder beim Einkaufsmarathon: Die Montabaurer Aktivtage brachten viele unterschiedliche Angebote und interessierte Besucher zusammen. Was gab es alles zu sehen und probieren?

Die Kreisstadt hat am Wochenende mobil gemacht – für Körper, Geist und Einkaufslaune. „Montabaur aktiv“, unter diesem Slogan war der ganze Ort bei der Open-Air-Messe für Bewegung, Freizeit, Gesundheit und Mobilität in der Innenstadt, im Outlet-Center und in der Kesselwiese im wahren Sinn des Wortes in Bewegung. Nicht, dass sich in Montabaur ansonsten nichts bewegte.

i Der Luftsportclub Westerwald ließ große und kleine Besucher mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, in einem Segelflugzeug zu sitzen. Hans-Peter Metternich

Im Gegenteil: Das Team von „Montabaur aktiv“ ist bei der Planung und Durchführung der unterschiedlichsten Events das ganze Jahr über rege. Die jüngste Aktion, die dritte dieser Art, hatte Besucher aus nah und fern nach Montabaur gelockt. Hatte doch das Angebot von Vereinen, Institutionen sowie Firmen und Gewerbetreibenden, die mit Aktivität, Mobilität und Gesundheit zu tun haben, für jeden Geschmack und Anspruch etwas zu bieten.

i Die Percussion-Gruppe Monta Batida war bei „Montabaur aktiv“ ein Garant für fetzige Rhythmen und brachte auch das Publikum in Bewegung. Hans-Peter Metternich

„Rund 60 Aussteller geben in diesem Jahr einen Einblick in die Vielfalt der sportlichen, gesundheitsfördernden und Freizeit-Aktivitäten in der Region“, sagte Citymanager Oliver Krämer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Auch für die musikalische Unterhaltung in dem breiten Angebot an Outdooraktivitäten wie Wandern, Radfahren, Kinderfreizeit, Fitness und vielem mehr ist bestens gesorgt Workshops zu verschiedenen Themen wie Ernährung, Stressmanagement und Gesundheitsprävention bereichern das Spektrum von Montabaur aktiv. Nicht zu vergessen Ausstellungen zum Thema Mobilität und eine Autoschau mit einer Vielfalt an fahrbaren Untersätzen, ob zwei- oder vierrädrig“, fügt Krämer an.

i Beim Basketballclub Montabaur waren Sprungkraft und Treffsicherheit gefragt. Hans-Peter Metternich

Neben den vielen Informationsständen unter anderem des Alten- und Pflegeheimes Hospitalfonds, des ambulanten Hospizvereines und des AWO-Familienwerkes standen natürlich die sporttreibenden Vereine und Institutionen im Mittelpunkt von „Montabaur aktiv“: Mit vielen Darbietungen und Vorführungen wie zum Beispiel Ringen, Tennis, Tanzen, Turnen, Tauchen und Schießen weckten sie Interesse für ihre Sportarten. Der Luftsportclub Westerwald hob sozusagen in die Lüfte ab, und mit „Piloten“ auf der Erde bewegte sich der Modellflugclub Montabaur ebenso souverän im Luftraum.

i Beim Modellflugclub Montabaur durfte, wer wollte, ein Steuergerät in die Hand nehmen und ein kleines Modell bewegen. Hans-Peter Metternich

Bei den vielen sportlichen Aktivitäten und Informationen verspürten die Besucher auch bald Hunger und Durst. Um beides zu stillen, hatte die Montabaurer Gastronomie im wahren Sinn des Wortes für jeden Geschmack etwas zu bieten. Einen ästhetischen „Augenschmaus“ präsentierte die Tanzschule Schöffl bei mehreren Darbietungen auf der Bühne vor dem Rathaus mit Standard-, lateinamerikanischen oder rasanten Rock’n Roll-Tänzen. Ein Kinderprogramm rundete an beiden Tagen die Open-Air-Messe ab, mit der die Veranstalter wieder eine Vielzahl von Gästen in die Kreisstadt gelockt haben. Darüber hinaus hatten am Sonntag die Geschäfte ihre Pforten geöffnet und boten beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Waren feil und ihre Dienstleistungen an.