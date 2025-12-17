MVZ stärkt Gesundheitsstandort Neue Hautarzt-Praxis in Montabaur eröffnet Markus Eschenauer 17.12.2025, 09:23 Uhr

i Neue Praxis, helle, freundliche Räume: Caroline Slotosch-Weimer (links) und ihr Mann Daniel Slotosch mit Ärztin Katja Kühn. Zum Team des Medizinischen Versorgungszentrums in der Bahnallee 18 in Montabaur gehört auch Tina Müller-Brenne. Markus Eschenauer

Einen Facharzt zu finden, ist nicht einfach. Das dürfte jedem Patienten bewusst sein. In Sachen Hautarzt gibt es im Westerwald jetzt etwas Entspannung. Dafür sorgt eine neue Praxis.

Gute Nachrichten für den Gesundheitsstandort Montabaur. Am 1. November hat in der Bahnallee 18 eine neue Hautarztpraxis eröffnet. Das dürfte die Lage bei der Suche nach einem dermatologischen Facharzt in der Region entspannen.Möglich gemacht hat das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) das aus der Region stammende Ärzte-Ehepaar Caroline Slotosch-Weimer und Daniel Slotosch, die in Hadamar seit vielen Jahren eine Hautarztpraxis und eine ...







Artikel teilen

Artikel teilen