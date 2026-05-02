Wandertafeln mit QR-Codes
Neue Georoute in Wirges wird feierlich eröffnet 
Eine Panoramatafel auf dem Weg zum Steimel erläutert den Blick auf die Glasstadt Wirges und die umliegenden Ortschaften und Wäld
Eine Panoramatafel auf dem Weg zum Steimel erläutert den Blick auf die Glasstadt Wirges und die umliegenden Ortschaften und Wälder in der Peripherie.
Hans-Peter Metternich

Der neue Wanderweg „Kleiner Wäller – Georoute Glasstadt Wirges“ wird am 8. Mai am Bürgerhaus in Wirges feierlich eröffnet. An zahlreichen Geostationen erfahren Wanderer über die Tafeln Wissenswertes über die Historie der Glasindustrie.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Wirges lädt zur feierlichen Eröffnung des neuen Wanderweges „Kleiner Wäller – Georoute Glasstadt Wirges“ ein. Am 8. Mai fällt um 14 Uhr am Bürgerhaus von Wirges der offizielle Startschuss zur Erkundung des gut acht Kilometer langen Rundkurses um die Glasstadt, der als „Kleiner Wäller“ beim Westerwald Touristik Service zertifiziert ist.

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