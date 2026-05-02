Der neue Wanderweg „Kleiner Wäller – Georoute Glasstadt Wirges“ wird am 8. Mai am Bürgerhaus in Wirges feierlich eröffnet. An zahlreichen Geostationen erfahren Wanderer über die Tafeln Wissenswertes über die Historie der Glasindustrie.
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Die Stadt Wirges lädt zur feierlichen Eröffnung des neuen Wanderweges „Kleiner Wäller – Georoute Glasstadt Wirges“ ein. Am 8. Mai fällt um 14 Uhr am Bürgerhaus von Wirges der offizielle Startschuss zur Erkundung des gut acht Kilometer langen Rundkurses um die Glasstadt, der als „Kleiner Wäller“ beim Westerwald Touristik Service zertifiziert ist.