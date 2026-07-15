Die Waldgaststube Flürchen erweitert ihr Angebot. Mit der neuen „Flürchen Bude“ sollen Besucher bei großem Andrang schneller versorgt werden. Außerdem kann die Hütte für Gruppen und Veranstaltungen gebucht werden.
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Die Waldgaststube Flürchen in Höhr-Grenzhausen hat ihr Angebot erweitert: Direkt neben dem Hauptgebäude wurde jetzt die neue „Flürchen Bude“ eröffnet. Sie soll Besucher künftig vor allem dann mit Getränken und kleinen Snacks versorgen, wenn in der Gaststube besonders viel Betrieb herrscht.