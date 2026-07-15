Gastro in Höhr-Grenzhausen
Neue „Flürchen Bude“ erweitert das Angebot am Waldrand
Die Waldgaststube Flürchen erweitert ihr Angebot. Mit der neuen „Flürchen Bude“ sollen Besucher bei großem Andrang schneller ver
Die Waldgaststube Flürchen erweitert ihr Angebot. Mit der neuen „Flürchen Bude“ sollen Besucher bei großem Andrang schneller versorgt werden.
Camilla Härtewig

Die Waldgaststube Flürchen erweitert ihr Angebot. Mit der neuen „Flürchen Bude“ sollen Besucher bei großem Andrang schneller versorgt werden. Außerdem kann die Hütte für Gruppen und Veranstaltungen gebucht werden.

Lesezeit 1 Minute
Die Waldgaststube Flürchen in Höhr-Grenzhausen hat ihr Angebot erweitert: Direkt neben dem Hauptgebäude wurde jetzt die neue „Flürchen Bude“ eröffnet. Sie soll Besucher künftig vor allem dann mit Getränken und kleinen Snacks versorgen, wenn in der Gaststube besonders viel Betrieb herrscht.
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