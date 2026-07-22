Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach erhält 8,2 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Geplant sind unter anderem zwei neue Feuerwehrgerätehäuser. Die bisherigen Standorte erfüllen zentrale Anforderungen nicht mehr.
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Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach kann in den kommenden zehn Jahren mit rund 8,2 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes rechnen. Ein Teil der Mittel soll in die Modernisierung des Brand- und Katastrophenschutzes fließen. Geplant ist unter anderem der Neubau zweier Feuerwehrgerätehäuser – eines für die künftig gemeinsame Einheit Nauort/Caan sowie eines für die Feuerwehr Haiderbach.