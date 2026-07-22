Spielraum dank Sondervermögen 
Neue Feuerwehrhäuser für Nauort/Caan und Haiderbach
Die Feuerwache in Nauort ist zu klein und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Arbeitsschutz, Hygiene und den Feu
Die Feuerwache in Nauort ist zu klein und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Arbeitsschutz, Hygiene und den Feuerwehrdienst. Die Verbandsgemeinde sucht nach einer Lösung. Bürgermeister Michael Merz kann verkünden: "Das neue Gebäude wird vermutlich auf dem Gelände des ehemaligen Caritas-Gebäudes an der Ringstraße/Heideweg entstehen. Zudem werden die Einheiten aus Nauort und Caan fusionieren.“
Camilla Härtewig

Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach erhält 8,2 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Geplant sind unter anderem zwei neue Feuerwehrgerätehäuser. Die bisherigen Standorte erfüllen zentrale Anforderungen nicht mehr.

Lesezeit 3 Minuten
Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach kann in den kommenden zehn Jahren mit rund 8,2 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes rechnen. Ein Teil der Mittel soll in die Modernisierung des Brand- und Katastrophenschutzes fließen. Geplant ist unter anderem der Neubau zweier Feuerwehrgerätehäuser – eines für die künftig gemeinsame Einheit Nauort/Caan sowie eines für die Feuerwehr Haiderbach.
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