Bildreiche Publikation Neue Chronik stellt Langenbach und seine Bewohner vor Nadja Hoffmann-Heidrich 26.09.2026, 17:00 Uhr

i Jochen Schneider (links) und Björn Scheyer stellen die neue, reich bebilderte Langenbacher Chronik vor. Matthias Weber

Bis 1969 war der heutige Bad Marienberger Stadtteil Langenbach eine eigenständige Kommune. Trotz der Eingemeindung hat sich Langenbach seine eigene Identität bewahrt, wie man jetzt in einer neuen Chronik nachlesen kann.

Einen tiefen Einblick in die Geschichte der ehemaligen Ortsgemeinde Langenbach, die seit 1969 Stadtteil von Bad Marienberg ist, gewährt jetzt eine neue Chronik, die von Jochen Schneider und Björn Scheyer erstellt und vom Heimatverein Langenbach herausgegeben wurde.







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