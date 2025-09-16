Patienten mit schweren Erkrankungen wie Schlaganfall oder Multiple Sklerose stehen für Ulrike von der Osten-Sacken schon lange im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Die Medizinerin ist neue Chefärztin der Neurologie am Selterser Krankenhaus.

Ulrike von der Osten Sacken ist neue Chefärztin der Neurologie am Selterser Standort des Evangelischen Krankenhauses Dierdorf/Selters (KHDS) und folgt in dieser Position auf Benjamin Bereznai. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem engagierten Team, den Kollegen und Kolleginnen im Haus sowie den niedergelassenen Kollegen. Gemeinsam mit allen möchte ich die neurologische Versorgung in der Region weiterentwickeln und neue Impulse setzen“, sagt die Chefärztin, die am 1. Juli ihre Tätigkeit in Selters aufgenommen hat. So ist sie schon lang genug da, um „die offene Atmosphäre und das schöne Klima“ zu loben.

Die 56-Jährige bringt neben umfangreicher fachlicher Expertise langjährige Leitungserfahrung in der neurologischen Versorgung mit. „Die Verbindung von medizinischer Qualität, menschlicher Zuwendung und einer klaren Ausrichtung an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten hat mich im Krankenhaus Dierdorf/Selters überzeugt“, sagt die neue Chefärztin.

Von der Osten-Sacken war in den vergangenen 13 Jahren als neurologische Chefärztin und zwölf Jahre als Ärztliche Direktorin in einem Akutkrankenhaus im Raum Bad Kreuznach tätig, zuvor war sie 16 Jahre in einer Fachklinik in Andernach tätig, sieben Jahre als Leitende Oberärztin, vorher Assistenz- und Oberärztin. Ihre Schwerpunkte liegen unter anderem in der Schlaganfallbehandlung, der neuroimmunologischen Diagnostik und Therapie von Multipler Sklerose (MS) sowie in der neurologischen Frührehabilitation. Sie ist im ärztlichen Beirat der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft RLP als stellvertretende Vorsitzende tätig.

Als Schwerpunkte ihrer künftigen Tätigkeit in Selters nennt von der Osten-Sacken die Betreuung und Weiterbehandlung von Patienten mit MS, Schmerz- und Schlaganfallpatienten. Die Ärztin ist dabei zwei Nachmittage pro Woche im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Selters tätig, die übrige Zeit am gegenüber gelegenen Krankenhaus. Guido Wernert, Geschäftsführer des KHDS, dem künftig unter dem Dach des Evangelischen Klinikums Westerwald auch das Hachenburger Krankenhaus angehören wird, erläutert, dass die Nachfrage ambulanter Therapien im Bereich neurologischer Erkrankungen permanent steige. Im MVZ Selters stehen für die Bereiche Neurologie, Urologie und Gastroenterologie auf 450 Quadratmetern Fläche 14 Untersuchungszimmer zur Verfügung.

Kürzlich hat Ulrike von der Osten-Sacken die Ausbildung zur „Ethikberaterin“ absolviert, wie sie berichtet, und will mit dieser Zusatzqualifikation sowohl den Kollegen als auch den Patienten zur Seite stehen. „Ich bin froh, in einem kirchlichen Haus tätig zu sein. Dass hier immer Seelsorger eingebunden sind, ist unglaublich viel wert“, betont Ulrike von der Osten-Sacken, die auch eine Zusatzqualifikation in spezieller Schmerztherapie mitbringt.

Sowohl Schlaganfall als auch MS böten heute gute Behandlungsmöglichkeiten mit individuell angepasster Therapie. Die verbesserte Diagnostik führe zur früheren Erkenntnis der Erkrankung, sodass in einem frühen Stadium eine „maßgeschneiderte Therapie“ beginnen könne, erklärt von der Osten-Sacken. Guido Wernert freut sich, dass in Selters zur „stabilen Kompetenz in Neurologie und Schlaganfalleinheit“ nun zusätzlich die Expertise in der MS-Diagnostik und -Therapie hinzukommt.

Der Geschäftsführer berichtet, dass das Klinikum Fördermittel aus dem Transformationsfonds beantragen will, um Patienten mit ganz akutem Schlaganfall am Standort Selters eine Frührehabilitation anzubieten. „Auch wir sehen in dieser ‚Neurophase B’ eine Unterversorgung in der Region, der wir mit der Kompetenzpaarung aus Stroke Unit und Frühreha wirkungsvoll entgegentreten könnten“, so Wernert. Er sei dankbar, dass Ulrike von der Osten-Sacken da sei, um das Konzept inhaltlich weiterzuentwickeln, weil ihre Kenntnisse und Erfahrungen so gut dazu passen. „Wir stellen uns der Aufgabe“, verspricht Wernert.

„Das oberste Therapieziel bei der Frühreha ist Lebensqualität“, sagt von der Osten-Sacken. Der Patient soll rasch sprachfähig und rollstuhlfähig werden, um in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden. Um dies über die Fachrichtungen hinweg zu erreichen, seien Schulungen auch in anderen Abteilungen sinnvoll, etwa bei den Internisten: „Weil schwere Fälle immer wieder beatmet werden müssen, wollen wir die Kollegen einbinden.“ Dem gesamten Klinikverbund, dem neben Selters, Dierdorf und Hachenburg auch das St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg angehört, will die Chefärztin in Selters Plätze zur Verfügung stellen. Denn dort seien auch die technischen Möglichkeiten der Diagnose gegeben.

Maßgeschneiderte Therapie bei Multipler Sklerose

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war immer die MS-Behandlung: „In diesem Bereich hat sich viel getan, sodass der Fortschritt der Krankheit nun langfristig hinausgezögert werden kann“, erklärt Ulrike von der Osten-Sacken. Wichtig sind die Möglichkeiten einer frühzeitigen Diagnose. „Eine frühe Therapie mindert die neurologischen Ausfälle“, weiß die Expertin: „Wenn man Nervenzellen retten will, dann am Anfang der Erkrankung.“ So könne Patienten lange eine hohe Lebensqualität erhalten werden. „Wichtig ist es, den Patienten zu motivieren, das Medikament konsequent einzunehmen, auch wenn er aktuell nicht unter Symptomen leidet“, betont die Neurologin. Die Zahl der MS-Patienten steige nach wie vor an: Neben der genetischen Disposition spiele hier nach neuen Erkenntnissen der „Ortsfaktor“ eine große statistische Rolle: Je weiter vom Äquator entfernt ein Mensch lebe, desto höher sei das Risiko, an MS zu erkranken – „besonders für Frauen“, erklärt die Chefärztin.