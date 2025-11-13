Kritik an Projekt Drei Eichen Neue Bürgerinitiative will Windpark verhindern 13.11.2025, 15:00 Uhr

i Mitglieder der Bürgerinitiative protestieren an den "Drei Eichen" gegen einen möglichen Windpark. Morin Länge

Die Diskussionen um einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ reißen nicht ab. Nach der Naturschutzinitiative und der EVM meldet sich auch die neue Bürgerinitiative zu Wort. Sie kritisiert unter anderem die Informationspolitik der Kommunen.

Gegen das Vorhaben der Energieversorgung Mittelrhein (EVM), in den Wäldern von Helferskirchen, Leuterod, Vielbach und Quirnbach bis zu sieben große Windenergieanlagen (WEA) zu errichten, gibt es weiterhin Widerstand. Darauf weist die kürzlich gegründete Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Wälder – Gegen den Windpark Drei Eichen“ in einer Pressemitteilung hin.







Artikel teilen

Artikel teilen