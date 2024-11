Hachenburg. Als sich die zwölfjährige Maya bäuchlings mit dem Kopf voraus auf ihren rollenden Schlitten wirft, um mit möglichst hohem Tempo den Abhang hinunter zu fahren, geht ein Raunen durch die Besuchermenge: So dicht wie am Sonntag waren die meisten der Gäste noch nie am Skeletonsport dran.