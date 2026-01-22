Keramiker im Handwerk Neue Berufsfachschule Höhr-Grenzhausen ist startbereit Camilla Härtewig 22.01.2026, 07:00 Uhr

i An der Fachschule in Höhr-Grenzhausen werden ab dem Sommer Keramiker im Handwerk ausgebildet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Den theoretischen Teil der dualen Ausbildung übernimmt – wie bereits jetzt auch – die benachbarte Berufsbildende Schule Montabaur mit ihrer Außenstelle Keramik. Der Praxisteil wird dann an der neuen Berufsfachschule unterrichtet – mit tatkräftiger Unterstützung der ansässigen Keramiker. Camilla Härtewig

Ab Sommer 2026 bildet die neue Berufsfachschule Keramiker im Handwerk aus. Über 30 Interessenten haben sich für den neuen Bildungsgang in Höhr-Grenzhausen gemeldet. Lehrpläne stehen, eine Meisterstelle ist geplant, und die regionale Szene zieht mit.

Die geplante Berufsfachschule für Keramiker an der Fachschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen nimmt immer konkretere Formen an. Ab Sommer 2026 soll der dreijährige Schulversuch starten – und das Interesse ist bereits jetzt größer als erwartet. „Wir haben aktuell über 30 Interessensbekundungen für das kommende Schuljahr“, berichtet der kommissarische Leiter der Fachschule, Daniel Ganzer.







