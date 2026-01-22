Ab Sommer 2026 bildet die neue Berufsfachschule Keramiker im Handwerk aus. Über 30 Interessenten haben sich für den neuen Bildungsgang in Höhr-Grenzhausen gemeldet. Lehrpläne stehen, eine Meisterstelle ist geplant, und die regionale Szene zieht mit.
Die geplante Berufsfachschule für Keramiker an der Fachschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen nimmt immer konkretere Formen an. Ab Sommer 2026 soll der dreijährige Schulversuch starten – und das Interesse ist bereits jetzt größer als erwartet. „Wir haben aktuell über 30 Interessensbekundungen für das kommende Schuljahr“, berichtet der kommissarische Leiter der Fachschule, Daniel Ganzer.