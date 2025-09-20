Gute Nachrichten fürs Kannenbäckerland: Das Mainzer Bildungsministerium hat der Fachschule für Keramik grünes Licht gegeben für ihren Versuch, eine dreijährige Berufsfachschule zu etablieren. Ab Sommer 2026 werden dort Keramiker ausgebildet.
. Die Freude ist groß an der Fachschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen. Das Bildungsministerium in Mainz hat grünes Licht für den im Herbst 2024 eingereichten Antrag auf Einrichtung einer versuchsweisen dreijährigen Berufsfachschule gegeben. Verläuft alles wie geplant, können hier ab Sommer 2026 Keramiker im Handwerk ausgebildet werden.