Inklusive Café-Betrieb Neue Bäckereifiliale soll in Bad Marienberg entstehen Nadja Hoffmann-Heidrich 03.12.2025, 14:00 Uhr

i Auf einer Freifläche zwischen Aldi und Bauspezi im Bad Marienberger Gewerbegebiet "Jahnstraße" möchte eine Bäckerei eine Filiale mit Café-Betrieb errichten. Der Stadtrat hat jetzt grünes Licht für die Einleitung einer Bebauungsplanänderung gegeben. Röder-Moldenhauer

Den Bad Marienberger Stadtrat beschäftigten in seiner jüngsten Sitzung mehrere Bauvorhaben. Zum Beispiel plant eine Bäckerei den Bau einer Filiale in der Jahnstraße. Derweil soll „Auf dem Oberschär“ ein neues Wohngebiet entstehen.

Auf einer Freifläche zwischen Aldi und Bauspezi im Gewerbegebiet „Jahnstraße“ in Bad Marienberg möchte eine Bäckerei eine Filiale mit Café-Betrieb errichten. Dafür ist jedoch eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Einer förmlichen Einleitung des dafür nötigen Verfahrens (Ausweisung einer kleinen Sondergebietsfläche) hat der Stadtrat jüngst bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zugestimmt.







