Eröffnung in Hachenburg Neue Autowaschanlage kommt bei Kunden gut an Nadja Hoffmann-Heidrich 31.10.2026, 07:00 Uhr

i Leon Beichler aus Mudenbach nennt mehrere Oldtimer sein Eigen. Hier reinigt er gerade einen goldfarbenen Mercedes aus den 1970er-Jahren. Eine sorgfältige Autopflege ist Beichler sehr wichtig. Nadja Hoffmann-Heidrich

Wie kommt die neue Waschanlage im Hachenburger Stadtteil Altstadt bei den Kunden an? Wir haben uns wenige Tage nach der Eröffnung des Betriebs vor Ort umgehört.

Die neue Autowaschanlage „Hachenburg 23“ von Sahin Kaya ist erst seit wenigen Tagen geöffnet, doch Leon Beichler aus Mudenbach ist bereits zum vierten Mal Kunde auf dem Gelände in der Adolph-Kolping-Straße im Stadtteil Altstadt. Nicht, weil sein Wagen besonders schmutzig wäre – ganz im Gegenteil –, sondern weil der Autofan mehrere Pkw besitzt, darunter auch einige Oldtimer, mit denen er jetzt nach und nach die Anlage testet.







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