Drei Familien, die die Töpfertradition in Ransbach-Baumbach mitgeprägt haben, stehen derzeit im Mittelpunkt einer Ausstellung. Die konnte nur dank des Engagements des Vereins „Keramik erleben“ realisiert werden.
Die Töpferstraße in Ransbach-Baumbach ist zurzeit um einer Attraktion reicher: Am Tag vor der Deutschen Einheit wurde im Museum am Alten Kannenofen eine Ausstellung eröffnet, die „400 Jahre Leben und Arbeiten in der Töpferstraße“ dokumentiert. Im Fokus dieser Galerie, die der Verein „Keramik erleben“ zusammengestellt hat und jetzt im Ransbach-Baumbacher Museum öffentlich macht, stehen die Familien Corzilius, Zöller und Gerharz.