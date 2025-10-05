Schau in Ransbach-Baumbach Neue Ausstellung: Diese Familien prägten Töpferstadt Hans-Peter Metternich 05.10.2025, 11:36 Uhr

i Bärbel Bollinger-Spang brachte gemeinsam mit Bürgermeister Michael Merz (rechts) den Vernissagegästen, die der kleine Raum kaum fassen konnte, die Intention der Ausstellung „400 Jahre Leben und Arbeiten in der Töpferstraße“ und die Familien, um die es sich bei dieser Galerie dreht, näher Hans-Peter Metternich

Drei Familien, die die Töpfertradition in Ransbach-Baumbach mitgeprägt haben, stehen derzeit im Mittelpunkt einer Ausstellung. Die konnte nur dank des Engagements des Vereins „Keramik erleben“ realisiert werden.

Die Töpferstraße in Ransbach-Baumbach ist zurzeit um einer Attraktion reicher: Am Tag vor der Deutschen Einheit wurde im Museum am Alten Kannenofen eine Ausstellung eröffnet, die „400 Jahre Leben und Arbeiten in der Töpferstraße“ dokumentiert. Im Fokus dieser Galerie, die der Verein „Keramik erleben“ zusammengestellt hat und jetzt im Ransbach-Baumbacher Museum öffentlich macht, stehen die Familien Corzilius, Zöller und Gerharz.







