Medizinische Versorgung
Neue Arztpraxis ab Januar 2027 in Wallmerod
Mehdi Afscharian (mit Ehefrau Tanja), Sebastian Berscheid, MdL Roland Weimer und VG-Chef Klaus Lütkefedder vor dem Gebäude, in w
Mehdi Afscharian (mit Ehefrau Tanja), Sebastian Berscheid, MdL Roland Weimer und VG-Chef Klaus Lütkefedder vor dem Gebäude, in welchem die Praxis entsteht.
Margitta Lütkefedder

Eine gute medizinische Versorgungsstruktur gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine lebenswerte Region. Ab dem neuen Jahr wird es eine neue hausärztlich-internistische Praxis geben – als zweiten Standort neben Hundsangen.

Lesezeit 3 Minuten
Am 4. Januar 2027 geht in Wallmerod eine neue hausärztlich-internistische Praxis an den Start: Die Praxis Afscharian aus Hundsangen erweitert ihr Angebot um einen zweiten Standort in Wallmerod (Johann-Braun-Straße 1). Der Mediziner Sebastian Berscheid verstärkt das Team mit internistischer, kardiologischer, intensiv- und notfallmedizinischer Erfahrung, neue Patienten können sich ab sofort registrieren.
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