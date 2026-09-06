Eine gute medizinische Versorgungsstruktur gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine lebenswerte Region. Ab dem neuen Jahr wird es eine neue hausärztlich-internistische Praxis geben – als zweiten Standort neben Hundsangen.
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Am 4. Januar 2027 geht in Wallmerod eine neue hausärztlich-internistische Praxis an den Start: Die Praxis Afscharian aus Hundsangen erweitert ihr Angebot um einen zweiten Standort in Wallmerod (Johann-Braun-Straße 1). Der Mediziner Sebastian Berscheid verstärkt das Team mit internistischer, kardiologischer, intensiv- und notfallmedizinischer Erfahrung, neue Patienten können sich ab sofort registrieren.