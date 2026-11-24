Zum Einbiegen in die B255 Neue Ampel soll Verkehrsfluss in Langenhahn steuern Thorsten Ferdinand 24.11.2026, 06:00 Uhr

i Die geplante Ampel soll künftig das Einbiegen in die B255 an der Ecke Freilinger Straße/Koblenzer Straße erleichtern. Thorsten Ferdinand

Das Verkehrsaufkommen auf der B255 im oberen Westerwald nimmt seit Jahren zu. Dadurch wird das Einfädeln in den fließenden Verkehr aus den Seitenstraßen erschwert. In Langenhahn plant der LBM deshalb den Bau einer neuen Ampel.

Mit einer neuen Ampel will der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ab dem kommenden Jahr den Verkehrsfluss auf der B255 in Langenhahn steuern. Konkret soll die geplante Lichtsignalanlage das Einbiegen von der L304 (Freilinger Straße) auf die B255 (Koblenzer Straße) erleichtern.







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