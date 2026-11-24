Das Verkehrsaufkommen auf der B255 im oberen Westerwald nimmt seit Jahren zu. Dadurch wird das Einfädeln in den fließenden Verkehr aus den Seitenstraßen erschwert. In Langenhahn plant der LBM deshalb den Bau einer neuen Ampel.
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Mit einer neuen Ampel will der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ab dem kommenden Jahr den Verkehrsfluss auf der B255 in Langenhahn steuern. Konkret soll die geplante Lichtsignalanlage das Einbiegen von der L304 (Freilinger Straße) auf die B255 (Koblenzer Straße) erleichtern.