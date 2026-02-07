Wachwechsel in der Bahnhofstraße: Am 13. Februar öffnet die bft-Tankstelle in Wirges unter neuer Leitung. Das Duo Becker bringt jahrelange Erfahrung aus dem Tankstellengeschäft mit – doch was genau soll sich für die Kunden vor Ort nun ändern?
Lesezeit 3 Minuten
In Kürze geht eine Ära eines Familienunternehmens zu Ende und eine neue Generation steht in den Startlöchern. Gemeint ist die bft-Tankstelle in Wirges in der Bahnhofstraße, die nach einer kurzen Umbauphase am Freitag, 13. Februar, wieder ihre Pforten, sprich den Shop und die Zapfsäulen öffnet.