Nach 80 Jahren﻿ Neue Ära beginnt an der bft-Tankstelle Wirges Hans-Peter Metternich 07.02.2026, 12:00 Uhr

i Zwei die sich gemeinsam freuen: Links Silke Stahl, die ihre bft-Tankstelle in Wirges ab Mitte Februar in andere Hände legt, und Caroline Becker, die gemeinsam mit Michelle Becker die Tankstelle und den Shop künftig als Pächterin weiter betreiben wird. Hans-Peter Metternich

Wachwechsel in der Bahnhofstraße: Am 13. Februar öffnet die bft-Tankstelle in Wirges unter neuer Leitung. Das Duo Becker bringt jahrelange Erfahrung aus dem Tankstellengeschäft mit – doch was genau soll sich für die Kunden vor Ort nun ändern?

In Kürze geht eine Ära eines Familienunternehmens zu Ende und eine neue Generation steht in den Startlöchern. Gemeint ist die bft-Tankstelle in Wirges in der Bahnhofstraße, die nach einer kurzen Umbauphase am Freitag, 13. Februar, wieder ihre Pforten, sprich den Shop und die Zapfsäulen öffnet.







