Nach langjährigen Planungen für die Erweiterung ist jetzt der Startschuss für die Arbeiten zum zweiten Bauabschnitt vollzogen worden. Die Baufirma fängt nach Pfingsten mit der Verlegung der Kanäle an.
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Endlich ist es so weit, diesen Moment haben viele Sainscheider sehnlich erwartet. Na ch langjährigen Planungen für die Erweiterung des Neubaugebietes Bornwiese im Westerburger Stadtteil Sainscheid ist mit einem gemeinsamen Spatenstich der offizielle Start für den zweiten Bauabschnitt vollzogen worden.