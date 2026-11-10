Firma Wünsche in Hachenburg Neubau weist architektonische Besonderheiten auf Nadja Hoffmann-Heidrich 10.11.2026, 19:30 Uhr

i So wie in dieser Visualisierung des Architekturbüros Christ soll die neue Zentrale der Firma Wünsche GmbH in Hachenburg aussehen. Vor wenigen Tagen konnte das Unternehmen Richtfest feiern. Visualisierung Architekturbüro Christ

Architektur, die ins Auge fallen und auf das, was im Innern des Gebäudes geschieht, aufmerksam machen soll: Das ist die Idee hinter dem Neubau der Firma Wünsche in Hachenburg. Architekt Jürgen Christ stellt dazu Details vor.

Die Firma Wünsche baut derzeit eine neue Zentrale im Mittelstandspark an der B413 in Hachenburg. Im nächsten Juli will der Möbelhersteller, der bislang in Nistertal beheimatet ist, dorthin umziehen. Dem Unternehmen war es wichtig, dass der Neubau nicht „einfach irgendeine Halle“ wird, sondern ein Gebäude, das neugierig macht und den Bezug zum Holz verarbeitenden Unternehmen herstellt.







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