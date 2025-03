Der Rewe-Supermarkt in der Montabaurer Moselstraße ist sichtbar in die Jahre gekommen. Die Planungen, an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten, werden nun konkreter.

Der Rewe-Supermarkt in der Montabaurer Moselstraße wird in nicht allzu ferner Zukunft abgerissen und neu gebaut. Stadt und Verwaltung bereiten derzeit einen Bebauungsplan vor, der die Umsetzung des Projekts ermöglichen soll. Auf einen konkreten Zeitplan will sich die Rewe-Gruppe aber erst festlegen, wenn Baurecht besteht, teilte die Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Klar ist allerdings schon jetzt, dass die Verkaufsfläche nur geringfügig zunehmen wird. Sie soll von derzeit 1990 auf künftig 2050 Quadratmeter steigen. Auch den neuen Markt in Montabaur wird der Kaufmann Dennis Weirich leiten, der bereits jetzt den Rewe-Markt in der Moselstraße führt, teilt der Konzern mit. Rewe hat das Grundstück vor einigen Jahren erworben. Zuvor war das Unternehmen Mieter in dem Objekt.

„Derzeit befinden wir uns noch in der Phase der Baurechtschaffung, sodass es aktuell keine konkrete Zeitplanung gibt.“

Die Pressestelle der Rewe-Group.

Das heute noch genutzte Gebäude ist sichtlich in die Jahre gekommen. Ältere Kunden erinnern sich noch daran, dass der Supermarkt bis in die 1990er-Jahre den Namen Minimal trug. Seitdem hat es keine wesentlichen baulichen Veränderungen gegeben. Die Immobilie stammt noch aus einer Zeit, in der für Märkte in Wohngebieten weniger strenge Auflagen galten. Aus diesem Grund muss zunächst der Bebauungsplan überarbeitet werden.

In einem reinen Wohngebiet wäre nach derzeitiger Rechtslage eine acht Meter hohe Lärmschutzwand erforderlich, um die Anwohner zu schützen. Dies hätte jedoch massive Sichtbehinderungen zur Folge, die nicht im Sinne der Betroffenen sind, wie eine Anliegerversammlung zeigte. Die Anwohner stimmten deshalb einer Umwidmung in ein allgemeines Wohngebiet zu, für das weniger strenge Lärmschutzauflagen gelten. Die Lärmschutzwand muss daher nur drei Meter hoch sein.

i Der alte Plasterbelag des Parkplatzes ist eine Ursache für Lärmbelästigungen. Thorsten Ferdinand

Bauamtsleiterin Kathrin Schmidt geht unterdessen davon aus, dass sich die Lärmbelastung durch den Neubau auf jeden Fall verringern wird. Der alte Pflasterbelag des Parkplatzes werde durch einen neuen Boden ersetzt, sagte sie in einer Sitzung des städtischen Bauausschusses. Der Lieferverkehr werde künftig hinter einem Rolltor abgewickelt. Auch optisch werde der Bereich durch den neuen Markt aufgewertet.

Die Planungen für einen neuen Rewe-Markt in der Moselstraße beschäftigen die Stadt schon seit einigen Jahren. Als der Rewe-Markt in Allmannshausen (Nähe ICE-Bahnhof) gebaut wurde und der Konzern gleichzeitig eine Bestandsgarantie für den kleinen Markt in der Innenstadt abgab, machte das Gerücht die Runde, Rewe wolle sich von dem Markt in der Moselstraße trennen. Der Konzern dementierte dies jedoch umgehend und betonte die Bedeutung des Lebensmittelmarktes für die Nahversorgung der Montabaurer Stadtteile Elgendorf und Horressen. In seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 10. April, wird sich auch der Montabaurer Stadtrat erneut mit dem Bebauungsplan befassen.