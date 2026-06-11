Stadt Montabaur hat kein Geld Neubau des Mons-Tabor-Bads wegen Haushaltsloch fraglich Thorsten Ferdinand 11.06.2026, 18:00 Uhr

i Das Hallenbad in Montabaur wird noch eine Weile durchhalten müssen. Derzeit ist unklar, wann sich die Stadt und die Verbandsgemeinde einen Neubau leisten können. VG Montabaur/Olaf Nitz

Ein attraktives Hallenbad für Familien – das war das Ziel der Stadt Montabaur, als sie sich vor einem halben Jahr entschied, den geplanten Neubau des Mons-Tabor-Bads finanziell zu unterstützen. Inzwischen ist jedoch Ernüchterung eingekehrt.

Die Stadt Montabaur möchte sich weiterhin an den Kosten eines neuen Schwimmbads beteiligen. Aktuell ist jedoch unklar, ob und in welchem Umfang sich die Kommune das überhaupt noch leisten kann. Aus diesem Grund hat der Stadtrat seine Zusage, künftig 25 Prozent der laufenden Kosten eines neuen Mons-Tabor-Bads zu übernehmen, zurückgezogen.







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