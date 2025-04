Von Gewalt bedrohte oder betroffene Frauen finden jetzt in einem neuen Gebäude Schutz und Unterkunft. Dabei konnte das Angebot erweitert werden.

Die Betten sind bezogen, die Türen beschriftet, in den Abstellräumen stapeln sich Handtücher neben Bettwäsche. Die schönen neuen Schränke und Kommoden warten darauf, dass sie genutzt werden. Kurzum: Ein Haus ist fertig erbaut und bis auf klitzekleine Details eingerichtet. Das ist jedoch nicht irgendein Haus, sondern das neue Frauenhaus Westerwald, das in den kommenden Tagen bezogen wird.

Das zweistöckige Gebäude vermittel Wohlfühlatmosphäre. Alle Zimmer sind hell, lichtdurchflutet, geschmackvoll eingerichtet. Hier können Frauen, die oft mit ihren Kindern gemeinsam diesen sicheren Ort aus der Not heraus aufsuchen, zur Ruhe kommen, dürfen sich geborgen fühlen, haben eine Rückzugsmöglichkeit und das Angebot, gemeinsam mit anderen Frauen zu interagieren. Dafür gibt es im behindertengerecht ausgebauten Erdgeschoss gleich mehrere Räume – eine große Küche für Gemeinschaftsaktivitäten, ein Wohnzimmer, wo ein Tisch einladend platziert ist. Für die Kinder gibt es ein Spielzimmer, in welchem schon große Sitzsäcke ebenso bereitstehen wie Spielzeug in den Regalen. Ein kleineres Zimmer soll noch zu einem Snoezelenraum werden, der mit seiner speziellen Atmosphäre zum Entspannen genutzt werden kann.

i Für die Kinder gibt es ein Spielzimmer, in welchem schon große Sitzsäcke ebenso bereitstehen wie Spielzeug in den Regalen. Marlies Donnhauser

Im Erdgeschoss gibt es zudem ein behindertengerechtes Appartement. „Wir können es aber auch, wenn es nicht gerade von einer Frau bewohnt wird, die auf diese Ausstattung angewiesen ist, an eine Frau vermieten, die mit einem Jungen über 14 Jahren zu uns kommt“, verdeutlicht Diplomsozialpädagogin Marlies Donnhauser, die seit 28 Jahren im Frauenhaus arbeitet. D ieses Angebot stelle also in zweifacher Hinsicht einen Zugewinn gegenüber dem bisherigen Domizil dar, stellt sie fest: „Dieses Angebot war zwingend notwendig, da sowohl Frauen und Kinder mit Beeinträchtigungen als auch Frauen mit älteren Söhnen im Hilfesystem bislang nicht ausreichend berücksichtigt wurden.“

Im Obergeschoss gibt es zwei Wohngruppen, die jeweils mit einer Küche und kleinem Wohnzimmer ausgestattet sind. In den Wohngruppen gibt es wiederum verschieden große Zimmer, in denen alleinstehende Frauen oder Mütter mit ihren Kindern aufgenommen werden können. Insgesamt werden im neuen Frauenhaus sieben Familienzimmer zur Verfügung gestellt, durch die flexibel schaltbare Nutzung der Räumlichkeiten können im Notfall aber auch mehr als sieben Frauen mit ihren Kindern aufgenommen werden.

i Im Obergeschoss gibt es zwei Wohngruppen, die jeweils mit einer Küche und kleinem Wohnzimmer ausgestattet sind. Marlies Donnhauser

„Plätze in einem Frauenhaus werden in Rheinland-Pfalz dringend benötigt“, weiß Donnhauser. Doch nicht das war allein der Grund für den Neubau. Bislang war das Frauenhaus Westerwald in einem angemieteten Haus untergebracht. Das Haus war marode und durfte ab 2025 nicht weiter als Frauenhaus genutzt werden. Der Vertrag lief nun aus.

Auf der Suche nach einem geeigneten Ersatzhaus zeigte sich schnell, dass das nicht aussichtsreich war. So entschloss man sich zum Neubau. Die Kommune stellte dafür das Grundstück auf der Grundlage eines Erbpachtrechts für 99 Jahre zur Verfügung. Doch dann war die Frage der Finanzierung zu klären: Die Gesamtkosten belaufen sich auf fast 2,5 Millionen Euro.

i Auch für die Mitarbeiter verbessern sich die Arbeitsbedingungen. Hier ein Blick in ihren Besprechungsraum. Marlies Donnhauser

An Bundesmitteln stehen 1,3 Millionen Euro und an Landesmittel 80.000 Euro zur Verfügung: „Ohne die Unterstützung der Else-Schütz-Stiftung hätten wir das Projekt nicht realisieren können, unterstreicht Donnhauser: „Die Stiftung stellte uns 1,1 Millionen Euro zur Verfügung“. Hinzu kommen weitere zweckgebundene Spenden, beispielsweise für die digitale Ausstattung und die Einrichtung des Snoezelenraumes von anderen Sponsoren. Für diese Unterstützung sei das Frauenhausteam sehr dankbar.

„Wir können in dem neuen Haus jetzt sozialpädagogische Konzepte bedeutend besser umsetzen als im alten Haus. Die neuen Räumlichkeiten helfen allen Bewohnerinnen und Kindern, sich in einem geschützten Rahmen wohlzufühlen und angstfrei leben zu können. Wir begleiten und unterstützen die Frauen und ihre Kinder auf ihrem Weg, einen Neuanfang in ein gewaltfreies Leben“, umreißt die Sozialpädagogin den Mehrwert des Neubaus und das Aufgabenfeld.

Erreichbarkeit und weitere Infos

Das Frauenhaus Westerwald bietet von Gewalt bedrohten oder betroffenen Frauen Unterkunft, Schutz und Unterstützung. Die Adresse des Frauenhauses ist anonym – zum Schutz der Bewohnerinnen. Aufnahmen sind Tag und Nacht möglich unter Telefon 02662/5888. Weitere Informationen zu dem autonomen Frauenhaus Westerwald gibt es im Internet unter www.frauenhaus-westerwald.debau