Im Sommer hat die Autobahn GmbH die Brexbachtalbrücke der A48 bei Höhr-Grenzhausen instand gesetzt. Nun steht das nächste Projekt in unmittelbarer Nachbarschaft an – und es wird deutlich länger dauern.

Bei Höhr-Grenzhausen haben die Vorarbeiten für den Neubau der L307-Brücke über die A48 begonnen. Seit einigen Tagen bereitet die Autobahn GmbH den Bau einer Behelfsbrücke vor, über die der Verkehr auf der Landesstraße während der Bauzeit geführt werden soll. Auch Pendler auf der A48 zwischen dem Dernbacher Dreieck und Koblenz sind von der Maßnahme betroffen. Sie werden in der Bauzeit mit maximal 80 km/h über verengte Fahrstreifen geführt. Zudem sind mehrmals Vollsperrungen der Autobahn an Wochenenden erforderlich. Die Autobahn GmbH rechnet mit einem Abschluss des Projekts im Sommer 2027.

„Die Verkehrsteilnehmenden werden um eine vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich sowie um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen gebeten.“

Die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung.

Der Neubau reiht sich ein in eine ganze Reihe ähnlicher Projekte: Viele Brücken, die in der Nachkriegszeit errichtet wurden, sind inzwischen marode. Sie müssen saniert oder komplett neu gebaut werden. Das gilt auch für die L307-Brücke an der A48-Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen, die laut Autobahn GmbH im Jahr 1959 für den Verkehr freigegeben wurde. Um die Tragfähigkeit des 60 Meter langen Bauwerks sicherzustellen, wurde dort bereits eine Ampelregelung eingerichtet.

Die Straße kann während der Bauzeit allerdings nicht vollständig gesperrt werden, da das Verkehrsaufkommen zu groß ist. Laut Autobahn GmbH rollen täglich rund 6100 Fahrzeuge über die Brücke, darunter circa 300 schwere Lastwagen. Die A48 wiederum ist als Pendelstrecke in Richtung Koblenz noch bedeutender. Die Bundesbehörde beziffert das Verkehrsaufkommen auf fast 45.000 Fahrzeuge pro Tag. Der Schwerlastanteil liegt bei 17 Prozent.

i Bereits im Sommer gab es aufgrund einer Baustelle immer wieder Staus auf der A48. Birgit Piehler

Der Neubau der L307-Brücke erfolgt in vier Abschnitten, von denen der erste kürzlich begonnen hat. Bei günstiger Witterung wird der Bau der Behelfsbrücke, über die der Verkehr auf der Landesstraße bis Ende 2026 fließen soll, im kommenden Januar abgeschlossen sein. Sie wird auf einem Parkplatz unweit der Autobahn vormontiert und dann eingeschoben. Dabei ist eine temporäre Vollsperrung der A48 und der L307 erforderlich.

Im zweiten Bauabschnitt wird die alte Brücke abgerissen, was bis März 2026 geschehen soll. Anschließend beginnt der eigentliche Neubau, der bis Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein soll. Sobald die neue Stahlverbundbrücke fertiggestellt ist, wird der Verkehr über sie geführt, sodass im letzten Bauabschnitt, der voraussichtlich bis Juli 2027 andauert, der Rückbau und die Demontage der Behelfsbrücke erfolgen können. Die Autobahn GmbH beziffert die Gesamtkosten auf rund zehn Millionen Euro.

Die Behinderungen auf der A48 dürften an den Werktagen nicht ganz so gravierend sein wie in diesem Sommer, als zeitweilig nur eine Fahrspur in beide Fahrtrichtungen zur Verfügung stand. Dieses Mal sind in beide Richtungen zwei verengte Spuren vorgesehen. Allerdings wird es mehrmals Vollsperrungen an den Wochenenden geben (in der Regel von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr). Der Verkehr wird dann jeweils über die B49 und die B42 umgeleitet. Angesichts mehrerer Baustellen im Umkreis von Höhr-Grenzhausen brauchen Verkehrsteilnehmer also weiterhin Geduld.