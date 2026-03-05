Aus in Bad Marienberg
Nebenstelle des Gesundheitsamtes wird geschlossen
Die Kreisverwaltung in Montabaur hat bestätigt, dass die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg im Sommer geschlossen wird.
Wer in den vergangenen Jahrzehnten im oberen Westerwald eingeschult wurde, hat zuvor obligatorisch der Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Marienberg einen Besuch abgestattet, wo bislang unter anderem Schuleingangsuntersuchungen stattfanden.

Die Außenstelle des Gesundheitsamtes des Westerwaldkreises in Bad Marienberg wird in diesem Sommer geschlossen. Die Kreisverwaltung in Montabaur hat eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Der Grund für die geplante Schließung sei ein umfangreicher Sanierungsstau in dem Gebäude, insbesondere im Bereich der IT-Infrastruktur.

