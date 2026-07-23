Ausstellung in Montabaur „Nebelinsel“ materialisiert sich am Schlossberg Katrin Maue-Klaeser 23.07.2026, 20:00 Uhr

i Der Vitis′ Artspace zeigt noch bis Monatsende Werke von Uwe Michael Biedermann. Sie lassen Spielraum für eigene Gedanken und Interpretation. Mina Vaez Ghasemi

Eine neue Ausstellung zeigt der Montabaurer Vitis′ Artspace am Vorderen Rebstock. Die Vernissage mit Künstler Uwe Michael Biedermann bot Gelegenheit zum Austausch. Und die Werke bieten Gelegenheit zur eigenen Interpretation.

Der Künstler Uwe Michael Biedermann zeigt noch bis Ende Juli eine Auswahl seiner multimedialen Werke im Vitis′ Artspace am Montabaurer Vorderen Rebstock. Die Vernissage hat den Besuchern Gelegenheit geboten, mit dem heimischen, international wahrgenommenen Künstler ins Gespräch zu kommen.







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