Eine neue Ausstellung zeigt der Montabaurer Vitis′ Artspace am Vorderen Rebstock. Die Vernissage mit Künstler Uwe Michael Biedermann bot Gelegenheit zum Austausch. Und die Werke bieten Gelegenheit zur eigenen Interpretation.
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Der Künstler Uwe Michael Biedermann zeigt noch bis Ende Juli eine Auswahl seiner multimedialen Werke im Vitis′ Artspace am Montabaurer Vorderen Rebstock. Die Vernissage hat den Besuchern Gelegenheit geboten, mit dem heimischen, international wahrgenommenen Künstler ins Gespräch zu kommen.