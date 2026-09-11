Ein Nauorter und seine Ardenner-Stute haben in nur zwei Jahren die Holzrück-Szene aufgemischt. Ihr rascher Aufstieg führt sie nun sogar zur Europameisterschaft – die ungewöhnliche Geschichte dahinter überrascht.
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Nauort beherbergt seit Kurzem ein „Meisterpaar“, das gemeinsam arbeitet und vor allem Sport treibt. Ein Paar der etwas anderen Art: Jens Günster und „Inédite“, eine achtjährige Ardenner-Stute, dürfen sich mit den aktuellen Titeln „Vizemeister beim rheinland-pfälzischen Landesentscheid im Holzrücken“ und „Deutsche Vizemeister“ in der gleichen Sportart auf Bundesebene schmücken.