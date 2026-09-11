Erfolge nach kürzester Zeit
Nauorter und seine Stute räumen Preise im Holzrücken ab
Jens Günster mit seiner „beispiellosen“ Ardenner Stute Inédite auf der heimischen Weide am Ortsrand von Caan.
Jens Günster mit seiner „beispiellosen“ Ardenner Stute Inédite auf der heimischen Weide am Ortsrand von Caan.
Hans-Peter Metternich

Ein Nauorter und seine Ardenner-Stute haben in nur zwei Jahren die Holzrück-Szene aufgemischt. Ihr rascher Aufstieg führt sie nun sogar zur Europameisterschaft – die ungewöhnliche Geschichte dahinter überrascht.

Lesezeit 3 Minuten
Nauort beherbergt seit Kurzem ein „Meisterpaar“, das gemeinsam arbeitet und vor allem Sport treibt. Ein Paar der etwas anderen Art: Jens Günster und „Inédite“, eine achtjährige Ardenner-Stute, dürfen sich mit den aktuellen Titeln „Vizemeister beim rheinland-pfälzischen Landesentscheid im Holzrücken“ und „Deutsche Vizemeister“ in der gleichen Sportart auf Bundesebene schmücken.
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