Erfolge nach kürzester Zeit Nauorter und seine Stute räumen Preise im Holzrücken ab Hans-Peter Metternich 11.09.2026, 12:00 Uhr

i Jens Günster mit seiner „beispiellosen“ Ardenner Stute Inédite auf der heimischen Weide am Ortsrand von Caan. Hans-Peter Metternich

Ein Nauorter und seine Ardenner-Stute haben in nur zwei Jahren die Holzrück-Szene aufgemischt. Ihr rascher Aufstieg führt sie nun sogar zur Europameisterschaft – die ungewöhnliche Geschichte dahinter überrascht.

Nauort beherbergt seit Kurzem ein „Meisterpaar“, das gemeinsam arbeitet und vor allem Sport treibt. Ein Paar der etwas anderen Art: Jens Günster und „Inédite“, eine achtjährige Ardenner-Stute, dürfen sich mit den aktuellen Titeln „Vizemeister beim rheinland-pfälzischen Landesentscheid im Holzrücken“ und „Deutsche Vizemeister“ in der gleichen Sportart auf Bundesebene schmücken.







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