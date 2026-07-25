Zusammenschluss der Wehren Nauort und Caan haben Pläne für alte Feuerwehrhäuser Camilla Härtewig 25.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Feuerwache in Nauort ist zu klein und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Arbeitsschutz, Hygiene und den Feuerwehrdienst. Camilla Härtewig

In der geplanten Fusion der Feuerwehren aus Caan und Nauort sehen beide Ortsbürgermeister einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Einsatzbereitschaft. Für die bisherigen Feuerwehrhäuser gibt es bereits erste Nachnutzungspläne.

Der geplante Zusammenschluss der Freiwilligen Feuerwehren aus Caan und Nauort stößt in beiden Ortsgemeinden auf breite Zustimmung. Sowohl Caans Ortsbürgermeister André Mensch als auch sein Nauorter Amtskollege Michael Kleudgen sehen darin einen wichtigen Schritt, um die Einsatzfähigkeit langfristig zu sichern.







Artikel teilen

Artikel teilen