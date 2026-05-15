Entscheidung erst im Herbst
Nauort steht vor wichtigen Weichenstellungen
Michael Kleudgen äußert sich zu den aktuellen Herausforderungen in Nauort.
Michael Kleudgen äußert sich zu den aktuellen Herausforderungen in Nauort.
Camilla Härtewig

Große Projekte, steigende Kosten und offene Fragen: In Nauort stehen wichtige Entscheidungen an. Besonders die Zukunft der Kita sorgt für Diskussionsstoff. Ortsbürgermeister Michael Kleudgen erklärt, wie es jetzt weitergehen soll.

Lesezeit 3 Minuten
Große Zukunftsprojekte, offene Fragen und erste Fortschritte: Ortsbürgermeister Michael Kleudgen hat einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Nauort gegeben. Deutlich wird: In den kommenden Jahren stehen eine große Anzahl richtungsweisender Entscheidungen an.

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