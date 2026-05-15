Entscheidung erst im Herbst Nauort steht vor wichtigen Weichenstellungen Camilla Härtewig 15.05.2026, 10:00 Uhr

i Michael Kleudgen äußert sich zu den aktuellen Herausforderungen in Nauort. Camilla Härtewig

Große Projekte, steigende Kosten und offene Fragen: In Nauort stehen wichtige Entscheidungen an. Besonders die Zukunft der Kita sorgt für Diskussionsstoff. Ortsbürgermeister Michael Kleudgen erklärt, wie es jetzt weitergehen soll.

Große Zukunftsprojekte, offene Fragen und erste Fortschritte: Ortsbürgermeister Michael Kleudgen hat einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Nauort gegeben. Deutlich wird: In den kommenden Jahren stehen eine große Anzahl richtungsweisender Entscheidungen an.







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