Große Projekte, steigende Kosten und offene Fragen: In Nauort stehen wichtige Entscheidungen an. Besonders die Zukunft der Kita sorgt für Diskussionsstoff. Ortsbürgermeister Michael Kleudgen erklärt, wie es jetzt weitergehen soll.
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Große Zukunftsprojekte, offene Fragen und erste Fortschritte: Ortsbürgermeister Michael Kleudgen hat einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Nauort gegeben. Deutlich wird: In den kommenden Jahren stehen eine große Anzahl richtungsweisender Entscheidungen an.